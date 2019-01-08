السويد تحاكم 6 بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية

الشارقة 24 - د ب أ:

مثل ستة رجال، أمام القضاء السويدي، يوم الإثنين، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، بينها نقل الأموال إلى تنظيم "داعش" المتطرف.

وجرى اتهام ثلاثة رجال منهم، بحيازة مواد كيميائية وغيرها من المعدات، بغرض قتل وإيذاء أشخاص آخرين، بحسب لائحة الاتهام.

ومن بين الستة، خمسة من أوزبكستان وواحد من قيرغيزستان، ولكنه يتحدث الأوزبكية.

ونفى جميع المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و46 عاماً، الاتهامات.

وجرى القبض على ثلاثة منهم، في إبريل الماضي، ومن حينها تم إيداعهم رهن الاحتجاز على ذمة القضية، بينما جرى القبض على اثنين آخرين في أواخر 2018.

واشتملت الأدلة، على محادثات دردشة، ومعلومات جرى الحصول عليها من أجهزة كمبيوتر، وهواتف ذكية، تم ضبطها خلال المداهمات.