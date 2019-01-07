6 قتلى بغرق سفينتهم في البحر السود

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل ستة من أفراد طاقم سفينة شحن، تحمل علم بنما، بعد غرقها قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود، يوم الإثنين.

وأوضح عثمان كايماك محافظ سامسون بشمال تركيا لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أنه تم إنقاذ سبعة آخرين، بعد أن واجهت السفينة "فولغا بولت 214"، مشاكل على بعد 80 ميلاً بحرياً عن سامسون، بسبب الظروف الجوية، وأرسلت إشارة استغاثة صباح الإثنين.

ونُقل أفراد الطاقم الذين عثر عليهم أحياء إلى المستشفى.

وكان مكتب الحاكم، قد ذكر أن طاقم السفينة يتكون من 13 فرداً، بينهم تسعة أوكرانيين، واثنان من أذربيجان، واثنان من روسيا.

إلا أن السفارة الروسية في أنقرة، أعلنت أنه لا يوجد روس بين أفراد الطاقم، كما ذكر سفير كييف في أنقرة أندري سيبها، أن 11 من أفراد الطاقم من أوكرانيا، وأكد أن أربعة أوكرانيين كانوا بين القتلى.