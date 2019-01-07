قتيلان بمحاولة انقلابية عسكرية فاشلة في الغابون

الشارقة 24 – وكالات:

أُوقف قائد المجموعة العسكرية، التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة، فجر الإثنين، في ليبرفيل، فيما قتل اثنان من أعضائها، وألقي القبض على ستة منها.

وأعلنت الرئاسة الغابونية في بيان، أنه تم اعتقال قائد المجموعة الذي دعا إلى الانتفاضة عبر الإذاعة، وأكدت أن الوضع تحت السيطرة.

وتابع البيان، أن قوات الأمن سيطرت على مبنى الإذاعة، الذي جرى فيه الهجوم، وقتلت عضوين من المجموعة المسلحة، وحررت الرهائن.

وأوضحت الرئاسة، أن الأعضاء الستة من المجموعة المسلحة، قاموا بتحييد عناصر من الدرك تواجدوا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، قبل أن يعترضوا ويحجزوا خمسة صحافيين وفنيين، ويقوموا بتلاوة بيانهم.

وحاولت مجموعة من العسكريين، فجر الإثنين، أن تقوم بمحاولة انقلاب في الغابون، وسط غياب الرئيس علي بونغو عن البلاد، منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، بسبب مرضه، فيما تقوم الحكومة حالياً فقط بمهام تصريف الأعمال.

وكان بونغو، الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاماً، قد تولى السلطة عام 2009.

وأدانت فرنسا والجزائر والاتحاد الإفريقي، محاولة الانقلاب، في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.