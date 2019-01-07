إلغاء العديد من الرحلات بسبب إضراب تحذيري في مطاري برلين

الشارقة 24 – د.ب.أ:





بدأت طواقم الأمن في مطاري العاصمة الألمانية برلين صباح، الإثنين، إضراباً تحذيرياً يستمر لعدة ساعات، ما تسبب في تكدس كبير للركاب.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات إن خدمات تخليص إجراءات السفر توقفت بالكامل في مطار شونفيلد.

وتسبب الإضراب في إلغاء العديد من رحلات بالمطارين، وتعطل رحلات أخرى كثيرة لعدة ساعات.

وبحسب بيانات النقابة، فإن أكثر من 300 فرد من أطقم الأمن يشاركون في الإضراب بمطاري تيجل وشونفيلد.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي، بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة "فيردي" بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.