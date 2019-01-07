مقتل ألمانيين اثنين جراء انهيارات جليدية في النمسا

الشارقة 24 - بنا:

لقى متزلجان ألمانيان حتفهما بسبب انهيارات جليدية، بينما لم يتمكن الآلاف من السياح من مغادرة منتجعات تزلج كبرى في الجبال النمساوية في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب تساقط الثلوج بغزارة.

وتساقطت ثلوج تجاوز ارتفاعها نصف المتر على الجانب الشمالي من جبال الألب منذ صباح الأحد، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

وتم تصنيف خطر الانهيار الجليدي بأنه "مرتفع" عبر معظم جبال الألب النمساوية - وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من 5 درجات.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الشبان، إلا أنهما لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما.