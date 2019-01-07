ترامب يهدد مجدداً باستخدام "الطوارئ" لبناء الجدار الحدودي

الشارقة 24 - د ب أ:

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، التلويح باستخدام سلطات الطوارئ الوطنية، كوسيلة للالتفاف على الكونجرس، وبناء جدار على الحدود الأميركية الجنوبية، حيث سيرتكز الأمر على ما ستتمخض عنه المباحثات الجارية لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي يدخل أسبوعه الثالث الآن.

ونقل عن ترامب الأحد قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند، لحضور ما وصفه بـ "اجتماعات بشأن أمن الحدود والكثير من الموضوعات الأخرى"، مع كبار موظفي البيت الأبيض، أنه قد يعلن حالة طوارئ وطنية استناداً لما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويهدد الديمقراطيون بالفعل باتخاذ إجراء قانوني، إذا ما حاول ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية.