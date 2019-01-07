تيريزا ماي: رفض البرلمان اتفاق الخروج سيدخل بريطانيا في المجهول

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد، أن المملكة المتحدة ستدخل منطقة مجهولة، إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر، رغم عدم وجود دلائل تذكر على أنها كسبت تأييد النواب المتشككين.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.

وأكدت ماي أن التصويت على الاتفاق في البرلمان سيجري يوم 15 يناير، نافية صحة تقارير عن عزمها تكرار تأجيل التصويت.

وأضافت: "إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة".

وحزب ماي منقسم بشأن تأييد الاتفاق، إذ يخشى كثيرون أن تؤدي سياسة تأمين تهدف إلى تنظيم الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، إلى جعل بريطانيا خاضعة للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.