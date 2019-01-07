نساء من حركة السترات الصفراء يتظاهرن عند الباستيل في باريس

محتجون بمظاهرة شاركت فيها حركة "السترات الصفراء للنساء" بالقرب من ساحة الباستيل في باريس

الشارقة 24 – رويترز:

تظاهرت مئات النسوة، من عضوات حركة السترات الصفراء الفرنسية، عند موقع سجن الباستيل الأثري الأحد، في باريس.

وتجمعت النساء، متسلحات ببالونات صفراء، على سلم دار الأوبرا المطل على ميدان الباستيل في شرق باريس، قبل أن يقفن ممسكات بأذرع بعضهن البعض، لبدء مسيرة في شوارع المدينة.

وأشاد منشور على فيسبوك، للإعلان عن الاحتجاج، بدور المرأة في الأيام الأولى من الثورة الفرنسية، عندما خرجت النساء في مسيرة إلى قصر فرساي، للقاء الملك لويس السادس عشر.

وأشار كثيرون إلى الطبيعة السلمية للمظاهرات مؤكدين أن المظاهرات الأوسع نطاقاً في الفترة الأخيرة، تسلل إليها مثيرو شغب، أغلبهم من الرجال، سلبوا ونهبوا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.

وأكدت متظاهرة تدعى صوفي تيسييه، أن عدداً غير متناسب من النساء يعيش في فقر، وهي كأم بلا زوج وبلا عمل مستقر تعاني في توفير الرعاية اللازمة لأطفالها.