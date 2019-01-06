السلطان محمد الخامس يتنحى عن عرش ماليزيا قبل انتهاء ولايته

الشارقة 24 – رويترز:

تنحى السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا عن العرش، الأحد، 6 يناير، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد، قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وأكد القصر في بيان أن هذا القرار يسري بشكل فوري.

ولم يتم تقديم أي سبب للتنحي، ولم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق.

وهناك تسع أُسر ملكية لماليزيا، تتناوب الجلوس على العرش، واختيار السلطان القادم، يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام، المؤلف من جميع الأسر الملكية الـ 9.

وأعلن بيان القصر أن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام، ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

ويأتي تنحيه بعد أسبوع من استئنافه لمهامه، بعد أن حصل على إجازة مرضية لمدة شهرين.