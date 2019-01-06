سفن من البحرية الروسية ترسو في مانيلا

الشارقة 24 – رويترز:

رست مدمرة وطراد صواريخ موجهة تابعان للبحرية الروسية على شواطئ مانيلا، الأحد، في زيارة ودية للفلبين تستغرق 5 أيام.

وتعتبر هذه الزيارة الخامسة من نوعها في عهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يسعى لتوثيق علاقات أقوى مع الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

وستخوض طواقم الطراد "فارياج" والمدمرة "الأميرال بانتيلييف"، إلى جانب ناقلة الوقود "بوريس بوتوما" من الجانب الروسي تدريبات لبناء الثقة ومناورات ودية مع نظرائها في الفلبين، حيث تسعى القوات البحرية لدى الطرفين لتحقيق العمل المشترك، في ظل جهود دوتيرتي للدفع نحو تعاون بلاده مع موسكو.