في زيارة ودية

سفن من البحرية الروسية ترسو في مانيلا

  • الأحد 06, يناير 2019 في 3:44 م
في زيارة ودية تستغرق 5 أيام، رست مدمرة وطراد صواريخ موجهة تابعان للبحرية الروسية على شواطئ مانيلا، الأحد.
الشارقة 24 – رويترز:
 
رست مدمرة وطراد صواريخ موجهة تابعان للبحرية الروسية على شواطئ مانيلا، الأحد، في زيارة ودية للفلبين تستغرق 5 أيام.
 
وتعتبر هذه الزيارة الخامسة من نوعها في عهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يسعى لتوثيق علاقات أقوى مع الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة.
 
وستخوض طواقم الطراد "فارياج" والمدمرة "الأميرال بانتيلييف"، إلى جانب ناقلة الوقود "بوريس بوتوما" من الجانب الروسي تدريبات لبناء الثقة ومناورات ودية مع نظرائها في الفلبين، حيث تسعى القوات البحرية لدى الطرفين لتحقيق العمل المشترك، في ظل جهود دوتيرتي للدفع نحو تعاون بلاده مع موسكو.