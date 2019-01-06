أودت بحياة 4 أشخاص

سماء تايلاند تهدأ بعد انقشاع عاصفة "بابوك"

  • الأحد 06, يناير 2019 في 10:14 ص
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، الأحد، أن عاصفة "بابوك"، التي أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل، تراجعت من منخفض استوائي إلى نظام ضغط منخفض، قبل أن تنقشع بعد أقل من يومين من وصولها إلى اليابسة في جنوبي تايلاند.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، الأحد، أن 3 أشخاص سقطوا في "ناخون سي ثامارات"، الإقليم الأكثر تضرراً من العاصفة "بابوك"، حيث دمرت ما لا يقل عن 60 منزلاً، في حين أن الضحية الأخرى عثر عليه في إقليم "باتاني".
 
وتراجعت العاصفة "بابوك" لتتحول من منخفض استوائي إلى نظام ضغط منخفض، قبل أن تنقشع عن سماء بانكوك بوصولها إلى اليابسة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة في المنطقة الجنوبية العليا من تايلاند.
 
ولم تتأثر المنطقتين السياحيتين، "بوكيت" و"كرابي"، إلى حد كبير، حيث قامت البحرية التايلاندية في وقت متأخر من يوم السبت بإرسال مئات السياح الذين تم إجلاؤهم من جزيرة "كوه رشا" كإجراء احتياطي إلى "بوكيت".