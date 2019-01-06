سماء تايلاند تهدأ بعد انقشاع عاصفة "بابوك"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية، الأحد، أن 3 أشخاص سقطوا في "ناخون سي ثامارات"، الإقليم الأكثر تضرراً من العاصفة "بابوك"، حيث دمرت ما لا يقل عن 60 منزلاً، في حين أن الضحية الأخرى عثر عليه في إقليم "باتاني".

وتراجعت العاصفة "بابوك" لتتحول من منخفض استوائي إلى نظام ضغط منخفض، قبل أن تنقشع عن سماء بانكوك بوصولها إلى اليابسة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة في المنطقة الجنوبية العليا من تايلاند.

ولم تتأثر المنطقتين السياحيتين، "بوكيت" و"كرابي"، إلى حد كبير، حيث قامت البحرية التايلاندية في وقت متأخر من يوم السبت بإرسال مئات السياح الذين تم إجلاؤهم من جزيرة "كوه رشا" كإجراء احتياطي إلى "بوكيت".