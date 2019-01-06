رئيسة تايوان تطالب بدعم دولي وسط تجدد التوتر مع الصين

الشارقة 24 – رويترز:

دعت رئيسة تايوان تساي إينج وين السبت، إلى دعم دولي لجهود الدفاع عن الديمقراطية، وأسلوب الحياة في الجزيرة، وسط تجدد التوتر مع الصين التي تهدد بضم تايوان لحكمها بالقوة.

جاءت تعليقات تساي بعد أيام من قول الرئيس الصيني شي جين بينغ إن أحداً لا يمكنه تغيير حقيقة أن تايوان جزء من الصين، وأن على الناس على جانبي مضيق تايوان السعي إلى "إعادة الوحدة".

وأكدت تساي للصحفيين في تايبه: "نأمل في أن المجتمع الدولي سيأخذ ذلك على محمل الجد، ويمكنه أن يعبر عن دعمه ويقدم لنا العون"، في إشارة لتهديدات الصين باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان.

وأضافت أن: "إخفاق المجتمع الدولي في دعم دولة ديمقراطية تتعرض للتهديد، قد يدفعنا للتساؤل عن الدولة التي سيحين دورها تالياً".

وتعد تايوان أكثر القضايا حساسية بالنسبة للصين التي تعتبرها جزءاً منها، وكثف شي الضغوط على الجزيرة منذ تولت تساي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال، الرئاسة في عام 2016.