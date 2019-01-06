مايك بنس يلتقي بمساعدين ديمقراطيين لكسر جمود الإغلاق الحكومي

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي قبل اجتماع مع مساعدين لأعضاء بالكونجرس في البيت الأبيض

الشارقة 24 – رويترز:

التقى مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وعدد آخر من كبار المسؤولين بإدارة ترامب السبت، مع مساعدين لأعضاء ديمقراطيين بالكونجرس، في محاولة لكسر الجمود بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود، وإنهاء إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ أسبوعين.

ويطالب الرئيس دونالد ترامب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، أقروا الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة، دون تقديم تمويل إضافي للجدار.

ويؤكد ترامب أنه لن يوقع على مشروع القانون، إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.

ومع تمسك كل جانب بموقفه، أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ أسبوعين، مما حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام، من الحصول على أجورهم.

وقبل بدء المحادثات السبت أكد بنس في تغريدة على تويتر، أن هدف الإدارة ليس مجرد إنهاء الإغلاق الحكومي، ولكن توفير التمويل لإنهاء الأزمة عند حدودنا الجنوبية وتحقيق أمن حقيقي على الحدود ولبناء الجدار.

وكانت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب أكدت أن الجدار المقترح لترامب "غير أخلاقي" و"تبديد للأموال".