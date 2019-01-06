آلاف الصرب يتظاهرون في بلجراد ضد الرئيس فوسيتش

محتجون يشاركون في مظاهرة للاحتجاج على الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في وسط بلجراد

الشارقة 24 – رويترز:

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة بوسط مدينة بلجراد في ظل درجات حرارة تصل إلى التجمد، السبت للاحتجاج على الرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي الصربي الحاكم، والمطالبة بحرية الإعلام، وإنهاء الهجمات التي تستهدف الصحافيين وشخصيات المعارضة.

وأطلق المحتجون صفارات الاستهجان ولوحوا بلافتات كتبوا عليها "أوقفوا الخيانة ودافعوا عن الدستور وساندوا الشعب"، وهتفوا قائلين "فوسيتش لص"، في خامس احتجاج من نوعه خلال خمسة أسابيع.

وكانت الاحتجاجات قد تفجرت بعدما تعرض السياسي المعارض بوركو ستيفانوفيتش للضرب، على يد مجهولين، في بلدة كروسيفاك في نوفمبر.

ويؤكد مؤيدو التحالف من أجل صربيا، وهو تجمع يضم 30 من الأحزاب والمنظمات المعارضة، أن فوسيتش مستبد وحزبه فاسد وهو أمر ينفيه زعماء الحزب بشدة.

وطالب المتظاهرون بمزيد من التغطية لجماعات المعارضة، من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، وضمانات بإجراء تحقيقات شاملة في الهجمات التي استهدفت الصحافيين، والسياسيين المعارضين.