جون بولتون يحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية

الشارقة 24 – رويترز:

حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، السبت، الحكومة السورية من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع، دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد في ديسمبر أن القوات الأميركية نجحت في مهمتها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ولم تعد هناك حاجة لوجودها في سوريا.

وفوجىء المسؤولون في واشنطن، والحلفاء في الخارج، بالإعلان الذي كان السبب في قرار جيم ماتيس الاستقالة من منصب وزير الدفاع الأميركي، كما أثار المخاوف من احتمال عودة ظهور "داعش".

وأعلن بولتون للصحافيين: "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من جانب النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وتابع: "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أية أوهام بهذا الشأن".

وقصف ترامب سوريا مرتين بعد مزاعم عن استخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية، وذلك في أبريل 2017 وأبريل 2018، وفي سبتمبر أكد مسؤول أميركي كبير أن هناك أدلة تشير إلى أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.

ولقي أكثر من نصف مليون شخص حتفهم خلال الحرب السورية، واضطر 11 مليوناً للفرار من منازلهم.