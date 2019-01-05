الرئيس الصيني يدعو جيشه للاستعداد للمعارك

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، أن على القوات المسلحة تعزيز قدراتها لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن للاستعداد للمعارك.

ونقل عن شي خلال الاجتماع الجمعة، أن الصين تواجه مخاطر وتحديات متزايدة، وأن على الجيش العمل على تأمين احتياجاتها الأمنية والتنموية.

وأضاف شي، وهو أيضاً رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن على القوات المسلحة ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث، وتحمل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنها.

وأردف شي: "يواجه العالم مرحلة من التحديات الكبرى التي لم يشهدها على مدى قرن، ولا تزال الصين في مرحلة الفرصة الاستراتيجية للتنمية".

وأضاف أن على القوات المسلحة الاستعداد للرد سريعاً في حالات الطوارئ، وتطوير قدراتها فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واستحداث أنماط جديدة من القوات المقاتلة.

وكان شي قد صرح الأربعاء بأن بلاده لا تزال تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقوة لتحقيق "الوحدة"، مع تايوان ومنع استقلالها.

جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقانون يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.