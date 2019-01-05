محتجو "السترات الصفراء" يطالبون ماكرون بالاستقالة

الشارقة 24 – رويترز:

مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة، هي الهدف الرئيسي الذي يسعى محتجو السترات الصفراء لتحقيقه، من خلال المسيرات التي خرجت في العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المدن السبت، لتسليط الضوء على معاناتهم المعيشية، وذلك بعد يوم من تشديد حكومة ماكرون موقفها تجاههم.

وخرج آلاف المحتجين، مرتدين السترات الصفراء، في مسيرة سلمية، بدأت من شارع الشانزليزيه وصولاً إلى وسط باريس.

وردد بعض المحتجين النشيد الوطني، ورفع آخرون لافتات طالبت ماكرون بالاستقالة وبالتخلي عن الامتيازات الموجهة للنخبة.

ومما يؤجج هذه الاحتجاجات تنامي مشاعر الغضب بين العمال والطبقة المتوسطة من انخفاض الدخول، واعتقادهم بأن ماكرون لا يلتفت لاحتياجات المواطنين، بينما يسعى لإصلاحات يرون أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر ثراء.