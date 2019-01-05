نشر بيانات مئات السياسيين الألمان على الإنترنت

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت الحكومة الألمانية أن بيانات شخصية ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نشرت على الإنترنت وذلك في واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في ألمانيا.

وأوضحت مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي أنه تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت.

وأضافت أنه لا يبدو أن بيانات حساسة من مكتب ميركل قد سربت.

فيما أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان أن تحليلاً أولياً أظهر أن البيانات سُرقت عبر "استخدام خاطئ لبيانات دخول على خدمات سحابية أو حسابات بريد إلكتروني أو شبكات للتواصل الاجتماعي".

وأضافت الوزارة أنه لم يتضح بعد هل الاختراق وقع نتيجة عملية تسلل أو تسريب؟، وأشار مصدر في الحكومة إلى أن السلطات تحقق في كل الاحتمالات ومنها التجسس.