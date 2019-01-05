واشنطن تعين موفداً جديداً لدى التحالف الدولي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن السفير جيمس جيفري، سيتولى منصبي الموفد الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا، بدلاً من المبعوث السابق بريت مكغورك الذي استقال من منصبه مؤخراً.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو، في بيان، أن السفير جيمس جيفري سيقوم بالتالي بقيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجية الأميركية، لتنفيذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاباً مسؤولاً للقوات الأميركية من سوريا، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء واشنطن، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق، بما في ذلك الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.