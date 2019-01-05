متمردون يقتلون 13 شرطياً بهجمات في ميانمار

الشارقة 24 – رويترز:

لقي 13 شرطياً حتفهم، وأصيب 9 آخرون، بهجمات لمتمردين بولاية راخين في ميانمار، على أربعة مواقع للشرطة، يوم الجمعة، مع احتفال البلاد بيوم الاستقلال.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في ميانمار، أن أربعة مواقع للشرطة في شمال راخين، تعرضت لهجمات نفذها مئات المقاتلين من جيش أراكان، بعد فجر الجمعة.

وأضافت أن 13 شرطياً قتلوا، وأصيب تسعة، حيث أجبرت الشرطة على التخلي عن موقعين من الأربعة، وأن الجيش يقوم حالياً بتطهير المنطقة.

وأكد خين ثو خا المتحدث باسم جيش أراكان الهجوم، وأوضح أن الجماعة أطلقت سراح 12 من أفراد قوات الأمن، كانت قد احتجزتهم خلال القتال.