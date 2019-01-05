ترامب: موقفنا قوي بمحادثات التجارة بسبب مشاكل الصين الاقتصادية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين، قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي.

وفي تعليقات أدلى بها إلى الصحافيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض، اعتبر ترامب أن أداء الصين ليس جيداً الآن، وهذا يضع أميركا في موقف قوي جداً، لكي تتوصل لاتفاق مع الصين.

وأبرز تحذير لآبل من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين، مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وأكد ترامب أنه غير قلق بشأن هبوط أسهم آبل وأنه يريد أن تصنع الشركة منتجاتها في الولايات المتحدة.