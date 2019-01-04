توضيح مبررات اعتقال غصن بجلسة لمحكمة يابانية الثلاثاء

الشارقة 24 – أ ف ب:

يتوقع أن يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، أمام محكمة يابانية الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى أسباب اعتقاله، بعدما لجأ محاموه إلى مادة قلما تُستخدم في الدستور.

والقرار المفاجئ هو الأخير ضمن سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تخللتها القضية التي شغلت اليابان، وعالم الأعمال منذ تم توقيف نجم صناعة السيارات على متن طائرته الخاصة في مطار طوكيو بتاريخ 19 نوفمبر.

وأكدت محكمة منطقة طوكيو أن الجلسة في الثامن من يناير ستبدأ الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي في قاعتها حيث يتوقع مثول غصن.

وأفادت المحكمة أن غصن تقدم الجمعة، بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله.

وتنص المادة 34 من الدستور الياباني أنه لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه، أو دون حصوله فوراً على ميزة توكيل محام.

وينص الدستور كذلك على أنه لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف، وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار السبب فوراً في جلسة علنية للمحكمة بحضوره وبحضور محاميه.

واستقبل غصن عام 2019 في زنزانته، بعدما قررت محكمة ليلة رأس السنة، تمديد فترة توقيفه حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باتباع سلوك مُخل بالأمانة.

وصدر أمر بتمديد حجزه على أساس هذه الاتهامات بتاريخ 21 ديسمبر.