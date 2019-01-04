إنقاذ 44 مهاجراً قبالة سواحل تركيا

الشارقة 24 – رويترز:

تمكن خفر السواحل التركي، من إنقاذ قارب يحمل على متنه 44 من المهاجرين، قبالة قرية ألتينوفا التركية، بعد محاولة فاشلة للإبحار إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأكد خفر السواحل في بيان مكتوب الجمعة، أن المهاجرين، ومعظمهم قادمون من دول أفريقية، اتصلوا بخط المساعدة في وقت متأخر الخميس، بعد غرق قاربهم وتعلقهم بحاجز لكسر الأمواج.

وفي عام 2015، أصبحت تركيا واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر ينتقلون عبر البحر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، كثيرون منهم يفرون من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخفضت تركيا بشكل كبير موجات الهجرة في عام 2016، بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن لقي المئات حتفهم أثناء عبورهم إلى جزر يونانية، تقع على بعد بضعة أميال من السواحل التركية.

وبلغ عدد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اللاجئون الذين يقطعون المعبر الأطول والأكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، 172 ألفاً و301 في عام 2017 نزولاً من 362 ألفاً و753 في عام 2016 ومن مليون و15 ألفاً و78 في عام 2015، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.