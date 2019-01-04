أسترالي يصدم عدة سيارات ويطعن أحد المارة في سيدني

الشارقة 24 – رويترز:

صدم أسترالي بسيارته ذات الدفع الرباعي عربة شرطة في مدينة سيدني ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر ثم سيارة أجرة ليصدم مركبات أخرى ويطعن أحد المارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة، الجمعة.

بدأت هذه السلسلة من الأحداث، التي أكدت الشرطة أنها لا تتصل بالإرهاب، عندما حاولت الشرطة إيقاف السيارة لأنها لا تحمل لوحة أرقام.

وصدم السائق سيارة الشرطة ثم نزل من سيارته واستولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر على بعد نحو سبعة كيلومترات ثم واصل شق طريقه لنحو 20 كيلومتراً إلى ضاحية قريبة من المطار وصدم عدة سيارات في طريقه.

وحاول الرجل سرقة سيارة أخرى وطعن أحد المارة عندما حاول منعه قبل الاستيلاء على سيارة أجرة، فيما أوقفت الشرطة المهاجم في نهاية الأمر في سيارة الأجرة وحاولت صعقه للسيطرة عليه لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.