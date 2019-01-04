أوتاوا: الصين تعتقل 13 كندياً منذ القبض على مسؤولة هواوي

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت كندا، يوم الخميس، أن 13 من مواطنيها تم اعتقالهم في الصين، منذ إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز منغ وان تشو، الشهر الماضي، في فانكوفر، بطلب من الولايات المتحدة.

وأوضح بيان للحكومة الكندية، أن ثمانية على الأقل، من أولئك الثلاثة عشر أطلق سراحهم، منذ ذلك الحين.

وأعلنت الحكومة الكندية عدة مرات، أنها لا ترى أي رابط صريح بين القبض على منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، واعتقالات المواطنين الكنديين، لكن دبلوماسيين غربيين في بكين ودبلوماسيين كنديين سابقين، أوضحوا أنهم يعتقدون أن الاعتقالات خطوة انتقامية من الصين.