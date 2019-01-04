"النواب الأميركي" يقر قوانين لإنهاء الإغلاق الحكومي

الشارقة 24 - د ب أ:

أقر المشرعون الديموقراطيون بمجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، حزمة من مشاريع القوانين، لإعادة فتح ما يقرب من ربع مؤسسات الحكومة الأميركية المغلقة.

وأقر مجلس النواب، الذي تترأسه حالياً نانسي بيلوسي، ستة مشاريع قوانين، لتمويل الحكومة لعام 2019، ومشروع قانون إضافي، لتمويل وزارة الأمن الداخلي، حتى الثامن من فبراير المقبل، لكن من المرجّح ألا يوافق عليها مجلس الشيوخ، بسبب عدم تلبيتها شرط الرئيس دونالد ترامب، بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك..

وكان البيت الأبيض، قد هدد بالفعل باستخدام حق النقض "فيتو"، ضد مشاريع القوانين التي لا تتضمن تمويلاً للجدار الحدودي، الذي يطالب به ترامب، على حدود بلاده مع المكسيك.