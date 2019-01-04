انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأميركي

الشارقة 24 – واس:

انتخب مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، الديموقراطية نانسي بيلوسي، لتكون الرئيسة الجديدة للمجلس، بعد فوز حزبها بالأغلبية، في الانتخابات التي جرت في السادس من نوفمبر الماضي.

وهذه ثاني مرة، تفوز فيها بيلوسي برئاسة المجلس، وكانت أول امرأة تفوز بالمنصب، في الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2011، عندما بدأ الجمهوريون فترة استمرت 8 سنوات من السيطرة على الأغلبية بمجلس النواب.

وحصلت بيلوسي على 220 صوتاً، بينما حصل منافسها الجمهوري كيفين مكارثي على 192 صوتاً، في حين حصل مرشحون آخرون على الأصوات الباقية في المجلس، البالغ عدد مقاعده 435 مقعداً.