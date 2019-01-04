تأخر كشوف إحصاء الأصوات يؤجل نتائج الانتخابات في الكونجو

الشارقة 24 – رويترز:

أكد كورنيلي نانجا رئيس مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونجو الديمقراطية للصحافيين الخميس 3 يناير، أن نتائج الانتخابات الرئاسية قد لا تعلن في السادس من يناير، بسبب استلام عدد قليل من كشوف إحصاء الأصوات، حتى الآن.

وأضاف نانجا أن مراكز فرز الأصوات تلقت 20 في المئة فقط من الكشوف، مشيراً إلى أن هذا قد يعوق قدرة المفوضية على إعلان النتائج النهائية الأحد.

وأكدت مجموعة من المراقبين الخميس أن عدداً كبيراً من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 30 ديسمبر لأن مراكز الاقتراع تأخرت في فتح أبوابها وأغلقت في وقت مبكر، كما لم تعمل آلات التصويت في بعض الأحيان.

وتهدف الانتخابات، التي تأجلت عدة مرات منذ عام 2016، إلى اختيار خليفة للرئيس الحالي جوزيف كابيلا، الذي سيتنحى عن منصبه هذا الشهر بعد 18 عاماً في السلطة.