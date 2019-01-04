أميركا تحذر إيران استباقياً من إطلاق صواريخ باليستية إلى الفضاء

الشارقة 24 – رويترز:

أصدرت الولايات المتحدة الخميس، تحذيراً استباقياً لإيران من المضي قدماً في ثلاث عمليات مزمعة، لإطلاق صواريخ إلى الفضاء أكدت أنها تنتهك قرار مجلس الأمن، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران أعلنت خططاً لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة، تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية، ويؤكد بومبيو أنها تستخدم تكنولوجيا "مماثلة تماماً" لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأكد بومبيو في البيان أن تقف الولايات المتحدة لن موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني، وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر.

وأضاف: "ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نقلت عن الجنرال قاسم تقي زادة نائب وزير الدفاع في أواخر نوفمبر، أن إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء قريباً.

وأضاف تقي زادة: "الأقمار الصناعية صنعها خبراء محليون وستوضع في مدارات مختلفة".

وأضاف بومبيو أن إطلاق مثل هذه الصواريخ ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، ودعا القرار إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم التكنولوجيا نفسها، لكن القرار لم يصل إلى حد منعها صراحة من مثل هذه الأنشطة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأردف بومبيو أن إيران أطلقت مراراً صواريخ باليستية منذ صدور قرار الأمم المتحدة، وتابع أنها أجرت تجارب على إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى، قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة في الأول من ديسمبر.

وأضاف بومبيو: "الولايات المتحدة تحذر باستمرار من أن إقدام النظام الإيراني على إطلاق الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية له أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والعديد من الدول من مختلف أرجاء العالم أبدت قلقها الشديد كذلك.

وتدعي إيران أن برنامجها الفضائي سلمي، لكن خبراء غربيين يشتبهون في أنه ربما يكون غطاء لتطوير تكنولوجيا صواريخ حربية.