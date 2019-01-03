روسيا تتهم أميركياً محتجزاً بالتجسس والعقوبة قد تصل لـ 20 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، الخميس نقلاً عمن وصفته بمصدر مطلع، أن روسيا وجهت اتهامات بالتجسس للجندي المتقاعد بمشاة البحرية الأميركية بول ويلان.

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي ويلان في 28 ديسمبر، للاشتباه في قيامه بالتجسس دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة أنشطة التجسس المزعومة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير الإعلام الروسي من جهة مستقلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة تريد تفسيراً لسبب احتجاز روسيا لويلان وأنها ستطالب بعودته على الفور، إذا تبينت أن احتجازه غير قانوني.

وأكدت أسرة ويلان أنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية، وأنه برئ من تهمة التجسس الموجهة له.

وعقوبة التجسس في القانون الروسي هي السجن من عشرة إلى 20 عاماً.