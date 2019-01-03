زوار واشنطن يشعرون بالإحباط إزاء الإغلاق الجزئي للحكومة

الشارقة 24 – رويترز:





يشعر الزائرون للعاصمة الأميركية واشنطن بالإحباط إزاء استمرار الإغلاق الجزئي الذي يشمل نحو ربع مؤسسات الحكومة، والمستمر منذ أكثر من 12 يوماً، حيث أنهم لم يتمكنوا من زيارة المعالم الشهيرة التي سافروا من أنحاء مختلفة في الولايات المتحدة لرؤيتها.

ويؤكد رالف سنيك الذي قدم من ولاية ويسكونسين لزيارة المعالم الشهيرة في واشنطن، أن من السيئ للغاية أن تصل الأمور إلى هذا الحد ويتعين أن تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حل وسط لإنهاء هذا الإغلاق الجزئي.

أما سارة إيليس التي أتت من ولاية ألاباما فتقول إنها تدرك أن الطرفين، وتقصد بذلك الجمهوريين والديمقراطيين، يريدان التوصل لاتفاق بشكل ما بشأن الإغلاق، لكنها أعربت عن اعتقادها بضرورة إعادة افتتاح المزارات في واشنطن أمام الناس.

وأشارت إلى أنها سافرت من ألاباما إلى واشنطن لتفقد تلك المزارات لكنها لم تر شيئاً، وهو ما يعني أنها أنفقت أموالاً بلا طائل.

ويعتزم الديمقراطيون بقيادة نانسي بيلوسي، عندما يسيطرون على الكونجرس يوم الخميس، الموافقة على خطة إنفاق من شقين تهدف إلى إنهاء الإغلاق، لكن فرص الموافقة عليها تبدو ضئيلة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، إذ لا تشمل الخطة الخمسة مليارات دولار التي طلبها الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.