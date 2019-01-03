مقتل 200 من عناصر "بوكو حرام" في عملية عسكرية لجيش النيجر

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مساء الأربعاء، أن قواتها المسلحة شنت عمليات برية جوية ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة، في حوض بحيرة تشاد في جنوب شرق البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الإجراءات المشتركة للقوات البرية والجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي، بينما قضت القوات على الأرض على 87 آخرين.

وأضاف البيان أن عملية التمشيط الواسعة النطاق هذه التي أُطلقت في 28 ديسمبر المنصرم، تركزت على طول نهر كومادوغو الذي يُشكّل خط الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا، وعلى جزر بحيرة تشاد.