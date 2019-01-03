ألمانيا تعود إلى عضوية مجلس الأمن بعد غياب دام 6 سنوات

الشارقة 24 – د ب أ:





بعد غياب دام 6 سنوات، عادت ألمانيا أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم.

وتضمن اليوم الأول للعمل الرسمي للدول الجدد غير دائمي العضوية مناقشة لأجندة المجلس عن شهر يناير ومراسم لرفع الأعلام في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر فترة عضوية ألمانيا، إلى جانب إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان ، في المجلس عامين.

وقال سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر، الذي ترأس بلاده المجلس في شهر يناير، للصحافيين، إن المجلس سيناقش الصراعات في الصومال والكونغو وسوريا ومالي وليبيا وقبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر.