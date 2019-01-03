ترامب يدافع عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا

الشارقة 24 – وكالات:





أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا على مدى فترة من الوقت، نافياً تحديده مهلة أربعة أشهر لسحب القوات الأميركية من هناك.

وقال ترامب للصحافیین عقب اجتماع الحكومة الأميركیة "نحن لا نتحدث عن ثروة ھائلة، بل فقط عن رمل وموت.. أنا أخرج من سوریا لأني لا أریدھا".

وأضاف إننا نخرج من سوریا بذكاء، ولن یحصل ذلك یوم غد بل سیتطلب بعض الوقت.

وتطرق الى علاقته مع وزیر الدفاع المستقیل جیمس ماتیس فرأى أن تولیه ملف أفغانستان لم یكن جیداً.

وحول كوريا الشمالية، أكد ترامب أنه تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وأنه يتوقع الاجتماع معه قريباً، في إطار الجهود الحالية لإدارته للضغط على بيونجيانج من أجل التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

ودافع عن مفاوضاته مع كيم، وقال إنه لم يؤكد أبداً سرعة تخلي بيونجيانج عن الأسلحة النووية.