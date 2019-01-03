28 قتيلاً ضحايا انهيار مبنى سكني في روسيا

الشارقة 24 - د ب أ:

انتشل رجال الانقاذ مزيداً من الجثث، الأربعاء، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار بمدينة ماجنيتاجورسك الصناعية، جنوبي روسيا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 28 شخصاً، بينهم طفلان، على الأقل.

وأعلنت السلطات أن نحو 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تضاءلت الآمال في العثور على ناجين، مع تراجع درجات الحرارة في مدينة ماجنيتاجورسك إلى حوالي 15 درجة تحت الصفر،بحسب صحيفة"سبوتنيك"الروسية.

وكان انفجار غاز قوي تسبب في انهيار المبنى السكني المكون من عشرة طوابق، الإثنين، ولم يتم بعد تحديد سبب وقوع الانفجار.

وتقع مدينة ماجنيتاجورسك، التي تشتهر بإنتاج الصلب، في جبال الأورال الجنوبية، على مسافة 1400 كيلومتر إلى شرق العاصمة موسكو.

وأعلنت موسكو حداداً في المنطقة يستمر يومين، كما تم تنكيس الأعلام.

وتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى مدينة ماجنيتاجورسك، عشية بدء العام الجديد للقاء أقارب الضحايا والناجين من الحادث، وكذلك الإشراف على عمليات الإنقاذ، التي شارك فيها عمال ومعدات إنقاذ ثقيلة وفرق من الكلاب من أجزاء واسعة من سيبيريا وموسكو.