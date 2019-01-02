هنت: عواقب مدمرة لعدم خروج بريطانيا من "الاتحاد"

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الأربعاء، أثناء زيارة لسنغافورة، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستجد سبيلاً للحصول على موافقة البرلمان، على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأجلت ماي تصويتاً مقرراً على الاتفاق في ديسمبر، بعد أن أقرت بأن النواب كانوا سيرفضونه، وهي تسعى الآن للحصول على ضمانات أكثر من زعماء الاتحاد الأوروبي، قبيل تصويت تقرر الآن أن يجرى في وقت لاحق هذا الشهر.

وأعلن هنت في جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة ألقاها في سنغافورة، أنه عندما تعود تيريزا ماي بالضمانات التي تطلبها من الاتحاد الأوروبي، لن يقود الاتفاق المطروح على الطاولة لبقائهم محاصرين بشكل دائم داخل الاتحاد الجمركي، وستجد ماي سبيلاً لتمرير هذا الاتفاق في البرلمان.

واستطرد هنت رداً على سؤال عن فرص إجراء استفتاء آخر على الاتفاق، بأن ذلك سيضر بالديمقراطية والعواقب الاجتماعية لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون مدمرة.