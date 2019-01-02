حادث قطار على جسر في الدنمارك يودي بحياة 6 أشخاص

الشارقة 24 - د ب أ:

أكدت شركة السكك الحديدية الدنماركية مقتل ستة أشخاص جراء حادث قطار صباح اليوم الأربعاء على جسر ستوربيلت "جسر الحزام الكبير" بالدنمارك.

وكانت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية قد أوردت من قبل هذا النبأ.

يُذكر أن القطار اصطدم بجسم قرابة الساعة 30ر7 (بالتوقيت المحلي)، الأمر الذي استلزم استخدام المكابح بقوة.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية، أن الجسم الذي اصطدم به القطار هو جزء من قطار بضائع قادم من الاتجاه المعاكس.

وتم إغلاق جسر ستوربيلت وكذلك جسر أوريسند، الذي يربط بين الدنمارك والسويد أمام حركة المرور، بسبب الرياح العاتية.

وكانت رياح قوية، تسببت مؤخرا في انقطاع التيار الكهربائي، وإرباك حركة المرور في أجزاء كبيرة من الدول الاسكندنافية، كما تأثرت حركة مرور العبّارات جراء العاصفة أيضاً، وتسبب تساقط الأشجار بالسويد في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 100 ألف منزل صباح اليوم.