أميركا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع مهاجرين من الدخول

الشارقة 24 – رويترز:





أطلقت قوات حرس الحدود الأميركية الغاز المسيل للدموع على المكسيك في أول أيام العام، لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأميركية عند تيخوانا.

والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأميركية.

وأكد مسؤولون أميركيون أن المجموعة هاجمت الضباط بمقذوفات، لكن شاهداً لم يرى أي مهاجرين يقذفون الضباط الأميركيين بالحجارة.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأميركية المتعلقة بالهجرة، والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون الولايات المتحدة، وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونجرس بتخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.