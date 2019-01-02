الرئيس الصيني يتعهد بإعادة الوحدة سلمياً مع تايوان

الشارقة 24 – وكالات:





أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء، أن إعادة توحيد تايوان والبرّ الصيني أمرٌ لا مفر منه في نهاية المطاف، محذراً من أن استقلال تايوان سيقود إلى "كارثة".

وتعهد بينغ في خطاب بمناسبة الذكرى الأربعين لبيان سياسي بشأن تايوان، ببذل جهود من أجل إعادة الوحدة سلمياً مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، لكنه أكد أن الصين لن تتخلى عن فكرة استخدام القوة.

وقال "لا تقدم وعوداً بالتخلي عن استخدام القوة وتحتفظ بخيار اتخاذ كل الوسائل الضرورية"، مضيفاً أن القضية مسألة داخلية وأن الصين لن تسمح فيها بأي تدخل خارجي.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري لضمّ الجزيرة الخارجة عن سيطرتها.