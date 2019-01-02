ترامب يأمل عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:





أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يأمل بعقد قمّة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وذلك غداة إبداء الأخير استعداده للقاء في أي وقت.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" "أنا أيضاً أتطلّع للقاء الزعيم كيم الذي يعي جيداً أن كوريا الشمالية لديها مقومات اقتصادية رائعة!".

وجاءت تغريدة ترامب غداة إعلان الرئيس الكوري الشمالي في خطاب بمناسبة العام الجديد، عن استعداده للقاء ترامب في أي وقت كان، وتحذيره في الوقت نفسه من أن بيونغ يانغ لن تتوانى عن تغيير نهجها إذا ما أبقت واشنطن على العقوبات التي تفرضها على نظامه.

وأتى تحذير كيم بعد عام على بدء التقارب الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وواشنطن.