زعيم كوريا الشمالية يعبر عن استعداده للقاء ترامب

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الثلاثاء، أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أي وقت لتحقيق هدفهما المشترك وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لكنه حذر من أنه قد يتبع نهجاً بديلاً إذا استمرت العقوبات والضغوط الأميركية على بلاده.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد، ذكر كيم أن نزع السلاح النووي مسألة "عزم راسخ" لديه مشيراً للمرة الأولى إلى أن الشمال سيكف عن صنع الأسلحة النووية لكنه حث واشنطن على اتخاذ إجراءات لم يحددها في المقابل لتسريع وتيرة العملية الدبلوماسية المتعثرة.

ولم يصدر رد حتى الآن عن وزارة الخارجية الأميركية لكن المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بايك تاي هيون رحب بكلمة كيم، وأكد أن حكومة سول ستواصل تعزيز التعاون بين الكوريتين والعمل مع المجتمع الدولي في نفس الوقت بهدف نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.