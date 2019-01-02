الكونغو تواصل قطع الانترنت لتجنب "الفوضى"

الشارقة 24 – رويترز:

واصلت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قطع اتصالات الانترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي، في وقت تنتظر فيه البلاد على أعصابها نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد واتسمت بالفوضوية.

وأكدت كل من المعارضة والائتلاف الحاكم أنهما في طريقهما للفوز بعد يوم انتخابي مضطرب لم يتمكن فيه كثيرون من الإدلاء بأصواتهم بسبب تفش لفيروس الإيبولا وأعمال العنف ومشاكل لوجيستية.

وذكر مساعد بارز للرئيس جوزيف كابيلا، أن السلطات قطعت الانترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة للحفاظ على النظام العام بعد انتشار ما وصفها بأنها "نتائج وهمية" على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الاتصالات ستبقى مقطوعة حتى إعلان النتائج الكاملة يوم السادس من هذا الشهر.

وضعفت أيضا إشارة راديو فرنسا الدولي (إر.إف.إي)، وهو أحد أكثر المصادر الإخبارية شعبية في الكونغو، وسحبت الحكومة اعتماد مراسل المحطة الرئيسي في وقت متأخر من يوم الإثنين بعد بث نتائج غير رسمية من المعارضة.