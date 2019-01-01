عشرات المحاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

تواصلت عمليات الإنقاذ في ماجنيتاجورسك أثناء الليل بعد انهيار جزء من مبنى سكني في روسيا يوم الإثنين، نتيجة انفجار يعتقد أنه بسبب تسرب للغاز فيما لا يزال العشرات محاصرين تحت الأنقاض.

ووقع الانفجار في العاشرة بتوقيت جرينتش تقريباً بينما كان الكثير من السكان نياماً، وكان يوم الإثنين عطلة رسمية في روسيا.

وكانت وزارة الطوارئ أكدت أن الانفجار دمر 48 شقة في المبنى المؤلف من تسعة طوابق في مدينة ماجنيتاجورسك، وهي مدينة صناعية تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو في منطقة الأورال.

وعثر عمال الإنقاذ على رضيع يبلغ من العمر عشرة أشهر على قيد الحياة تحت أنقاض المبنى.

وشهدت روسيا عدداً من الحوادث المشابهة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقادم البنية التحتية وضعف قواعد السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.

وفي عام 2015 لقي خمسة على الأقل حتفهم عندما أدى انفجار غازي لإلحاق أضرار بمبنى سكني في مدينة فولجاجراد بجنوب روسيا.