شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقق في واقعة طعن

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شرطة مانشستر، أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، تحقق في واقعة طعن، شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد.

وأضافت الشرطة في بيان، أنه لا توجد أية معلومات مخابراتية، تشير إلى تهديد أوسع نطاقاً، ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن، وأوضحت أنها تحتجز رجلاً، وأن المصابين في حالة خطيرة، لكن حياتهم ليست في خطر.

ووقعت عمليات الطعن في حوالي الساعة 8:50 مساء الإثنين.

وأكد روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان، أن الأحداث التي وقعت الليلة الماضية، ستسبب بلا شك قلقاً للناس، لكنه يود أن يؤكد أن الواقعة انتهت، وأن رجلاً قيد الاحتجاز، ولا يوجد حالياً أية معلومات مخابراتية، تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت.

وأشارت الشرطة، إلى أنه جرى احتجاز الرجل، للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل.

وتخضع بريطانيا في الوقت الحالي، لثاني أعلى مستوى للتهديد، وهو حاد، ما يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح بنسبة مرتفعة، ويؤكد مسؤولون أمنيون، أنهم يواجهون مستويات غير مسبوقة من العمل في التصدي لأعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى المتطرفين اليمينيين بعد أن شهد العام الماضي، 4 هجمات كبيرة.

وشهدت مانشستر نفسها، هجوماً انتحارياً، في مايو 2017، أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

وأوضح شاهد، أن قوات الشرطة تنتشر حول محطة القطارات، التي ظلت مغلقة لعدة ساعات، بعد الواقعة.