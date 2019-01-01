بريطانيا تنشر زورقي دورية مع ارتفاع عدد المهاجرين

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أن بلاده ستحضر زورقي دورية من الخارج للمساعدة في مواجهة زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البلاد من فرنسا.

وأشار الوزير إلى أن عدد المهاجرين العابرين للقنال الإنجليزي من فرنسا آخذ في الزيادة، وفي الأسبوع الماضي وصف هذا بأنه "حادث جسيم".

وذكر جاويد عقب اجتماع مع مسؤولين في لندن، الإثنين، أن الزورقين سينضمان إلى 3 سفن أخرى تعمل بالفعل في القنال.

وأضاف قائلاً إن 230 مهاجراً حاولوا عبور القنال، الذي يعد واحداً من أزحم الممرات الملاحية في العالم، خلال ديسمبر رغم وإن كان قد تم منع نصفهم تقريباً من مغادرة فرنسا.