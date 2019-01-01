مقتل 300 شخص بتايلاند خلال احتفالات العام الجديد

الشارقة 24 - رويترز:

لقي إجمالي 314 شخصاً حتفهم، وأصيب أكثر من 2800 في حوادث سير في تايلاند منذ 27 ديسمبر، وفقاً لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

وفى ليلة رأس السنة وحدها، لقى 72 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 600 شخص في أنحاء البلاد، وفقاً لما ذكرته الإدارة، الثلاثاء.

وتم تحديد فترة المراقبة لمدة 7 أيام، المعروفة محلياً باسم "الأيام السبعة الخطرة"، والتي تستمر حتى غد الأربعاء هذا العام، بهدف مراقبة والحد من دموية حوادث السير التي تكون مرتفعة خلال عطلة بداية العام الجديد سنوياً.

وفي العام الماضي، لقي 423 شخصاً حتفهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين في الفترة نفسها.

وتمثل قيادة المركبات تحت تأثير الكحوليات السبب الرئيسي في معظم الحوادث، حيث تقف وراء 40% تقريباً من الحوادث، والتي يتعلق معظمها بالدراجات النارية.