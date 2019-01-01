في رسالتها بمناسبة العام الجديد

ماي: بريطانيا ستتجاوز مرحلة حرجة إذا أيد البرلمان اتفاق "بريكست"

  • الثلاثاء 01, يناير 2019 في 10:24 ص
في رسالتها بمناسبة العام الجديد، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي تم التوصل إليه مع التكتل.
الشارقة 24 – رويترز:
 
حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي تم التوصل إليه مع التكتل، وذلك في رسالتها بمناسبة العام الجديد.
 
وأكدت ماي في رسالة عبر الفيديو، الثلاثاء، أن إقرار الاتفاق ليصبح قانوناً، سيجعل بريطانيا تتجاوز مرحلة حرجة، ويلقي وراء ظهورنا فترة هدامة من الاضطراب السياسي.
 
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل، حيث لوح بعض النواب بعدم دعم الاتفاق.
 
ومن المقرر التصويت على اتفاق الانسحاب، بمجلس العموم في 15 يناير الجاري.