الاستخبارات الروسية تحتجز أميركياً يشتبه بتورطه في تجسس

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت روسيا الإثنين، أن جهاز الاستخبارات يحتجز في موسكو مواطناً أميركياً بشبهة التجسس في قضية تجسس جديدة بين روسيا والغرب.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي "اف اس بي" في بيان، توقيف الأميركي الجمعة "أثناء قيامه بعمل تجسس"، مضيفاً، أنه أطلق ملاحقات جنائية بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الروسي الذي ينص على عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن.

وأورد البيان اسم الأميركي بالروسية ويبدو من الترجمة أنه يدعى بول ويلان.

ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن تفاصيل أخرى.

ويأتي توقيف الأميركي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب وبعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولاً غربية باستخدام قضايا تجسس بهدف إضعاف روسيا التي تتزايد قوة.