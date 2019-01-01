المعارضة والائتلاف الحاكم يعلنان فوزهما بانتخابات الكونغو

الشارقة 24:

صرحت المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الإثنين، بأنها تتوقع فوز أحد مرشحيها في انتخابات الرئاسة، اعتماداً على إحصاء أولي للأصوات، إلا أن الائتلاف الحاكم أكد أنه واثق من فوز مرشحه بالانتخابات التي شابتها الفوضى.

وجاءت التصريحات المتضاربة بعد يوم انتخابي عمته الفوضى يوم الأحد حيث لم يتمكن كثيرون من الإدلاء بأصواتهم بسبب تفشي فيروس الإيبولا فضلاً عن أعمال العنف ومشاكل لوجيستية.

وتهدف الانتخابات لاختيار خليفة للرئيس جوزيف كابيلا المنتهية ولايته بعد 18 عاماً قضاها في السلطة وقد تؤدي إلى أول انتقال ديمقراطي على الإطلاق في البلاد.

وأي نتيجة تثير نزاعاً قد تؤدي إلى تكرار العنف الذي أعقب انتخابات عامي 2006 و2011 وانهيار أمني أوسع، خاصة على طول حدود الكونغو الديمقراطية مع رواندا وأوغندا وبوروندي حيث تنشط عشرات الميليشيات المسلحة.

وأكد فيتال كاميرهي مدير حملة مرشح المعارضة فليكس تشيسكيدي، أن الفرز الأولي يظهر تقارب نتيجة تشيسكيدي ومرشح المعارضة الآخر مارتن فيولو وتقدمهما بأكثر من 40% من الأصوات.

وأضاف أن مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رامازاني شاداري، المدعوم من كابيلا، حصل فقط على نحو 13% غير أن أصواتاً كثيرة لم تدرج في جداول بعد.

ويفوز بالانتخابات من يحصل على المركز الأول وليست هناك جولة إعادة.