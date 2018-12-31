البحرية المالطية تنقذ 180 مهاجراً في البحر المتوسط

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت البحرية المالطية الإثنين أنها أنقذت في البحر المتوسط 180 مهاجراً، كانوا يستقلون زورقين قديمين سيصلان إلى مالطا مساءً.

وقامت البحرية المالطية بإنقاذ 152 مهاجراً على متن زورق خشبي جنوب مالطا، بعدما أنقذت 28 شخصاً على زورق آخر على بعد 71 ميلاً جنوب غرب الجزيرة، كما أفاد بيان.

وأعلنت البحرية المالطية من جهة أخرى مساء الأحد أنها أنقذت 69 آخرين كانوا يواجهون صعوبات في البحر.

إلا أن نحو 49 مهاجراً أنقذتهم في الأيام الأخيرة سفينتان لمنظمتي سي-ووتش وسي-آي الألمانيتين غير الحكوميتين، ما زالوا ينتظرون مرفأ يستقبلهم.

ووجهت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين دعوة الإثنين إلى المجموعة الدولية للإسراع في إيجاد مرفأ من أجل استضافة المهاجرين الـ 49، وبينهم أطفال.

وذكرت المفوضية في بيان أن الوقت ينفد، ومن المتوقع في الساعات المقبلة أن تسوء أحوال البحر ومن المحتمل أن تتدهور الظروف على متن السفينتين.

وتنقل السفينة الاولى لمنظمة سي-آي، 16 رجلاً أصغرهم في السابعة عشرة من عمره، وامرأة في الرابعة والعشرين، وجميعهم من غرب أفريقيا، وقد أنقذوا السبت قبالة سواحل ليبيا.

أما السفينة "سي-ووتش 3" التي ترفع العلم الهولندي، فتبحر منذ 22 كانون الأول/ديسمبر وعلى متنها 32 مهاجراً، منهم ثلاثة أطفال وثلاثة مراهقين لا يرافقهم أحد وأربع نساء، يتحدرون من نيجيريا وليبيا وساحل العاج.